السودان: مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 في هجوم للدعم السريع على جامعة كردفان بمدينة الأبيض

أدانت شبكة أطباء السودان، بأشد العبارات، الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على جامعة كردفان بمدينة الأبيض، اليوم الخميس.

ونوهت في بيان، أن الهجوم أسفر - بحسب المعلومات الأولية - عن مقتل خمسة مدنيين، وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد.

وأكدت الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وترى الشبكة أن «هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية، وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين».

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بـ«إدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم».

وحددت قوى دولية وإفريقية بارزة إطارا من مسارين لإنهاء الحرب في السودان، هما مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويقود إلى انتقال سياسي سلمي، بعيدا عن تعطيل الأطراف المسلحة والتدخلات الخارجية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد ومعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني - السوداني.

وحذر البيان من أن الحرب أصبحت تهدد مستقبل السودان وتزيد مخاطر زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم، مع حاجة 33 مليون شخص إلى المساعدة، ومواجهة نحو 20 مليونا انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وحثت الدول والمنظمات الموقعة طرفي الحرب على استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصا وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه.

وتضم الرباعية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، وتعمل على مسار يبدأ بهدنة إنسانية ووقف التصعيد، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لعملية سياسية.