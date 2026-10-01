قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك IT-EGY-T-4

نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الإيطالية التدريب المشترك (IT-EGY-T-4) للتدريب على القتال في المناطق الجبلية، والذي استمر تنفيذه لعدة أيام بدولة إيطاليا، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة التكتيكية والتخصصية، منها التدريب على أساليب التحرك الآمن في المناطق الجبلية والتعامل مع طبيعة التضاريس الجغرافية الوعرة، وكذا التدريب على مهارات تسلق الجبال والنزول السريع من المرتفعات في البيئات والظروف الجوية غير التقليدية، فضلًا عن التدريب على تقديم الإسعافات الأولية والإخلاء الطبي في مختلف المواقف الطارئة.

يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات وصقل المهارات القتالية والتخصصية ورفع مستويات الكفاءة والاستعداد لدى العناصر المشاركة في تنفيذ المهام ذات المهارات الخاصة بكفاءة واقتدار.