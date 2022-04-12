الرئيس الألماني يصل إلى وارسو في زيارة قصيرة

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وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى بولندا في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وفي العاصمة وارسو استقبل الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الألماني عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري الرئيسان محادثات حول الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.

ويزور شتاينماير بولندا برفقة زوجته إلكه بودنبندر، ويعوض الرئيس بذلك رحلته السابقة التي اضطر إلى إلغائها بسبب إصابتهما بكورونا في نهاية مارس الماضي.

وذكر مكتب شتاينماير، قبل الرحلة، أن الزيارة بمثابة إشارة من ألمانيا وبولندا لدعمهما أوكرانيا، مضيفا أنها تهدف إلى إظهار الدعم المشترك للحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

ويهدف شتاينماير من زيارته لإبراز دور بولندا في استقبال اللاجئين الذين يتدفقون عبر حدودها الجنوبية مع أوكرانيا.

وذكرت السلطات البولندية أن ما يقرب من 7ر2 مليون لاجئ أوكراني وصولوا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

ومن المقرر أن يزور شتاينماير أيضا مركزا للمتطوعين يساعد في تنسيق أعمال الإغاثة.