منظمة أوبك تبلغ الاتحاد الأوروبي بأن أزمة النفط الحالية خارج سيطرتها

قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك)، لمسؤولي ملف الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن الأزمة الراهنة في أسواق النفط العالمية والناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا خارجة عن سيطرة المنظمة.

وقال باركيندو ،خلال لقائه مع كادري سيمون مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي ،إن سوق النفط العالمية قد تفقد أكثر من 7 ملايين برميل نفط يوميا من الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات الحالية أو المستقبلية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، أو بسبب مقاطعة بعض العملاء للنفط الروسي.

من ناحيته أكدت سيمون مسؤولية أوبك عن توازن السوق.

وقالت سيمون إن منظمة أوبك تستطيع استغلال فوائض طاقتها الإنتاجية للمساعدة في تخفيف حدة أزمة نقص الإمدادات في سوق النفط العالمية، بحسب وثيقة لمنظمة اوبك اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باركيندو إن الأسواق العالمية متأثرة حاليا بالعوامل السياسية أكثر من عوامل العرض والطلب، وهو ما يقلص مساحة الحركة أمام منظمة أوبك.

وأضاف "هذه الأزمة تفاقمت لتخلق تذبذبا كبيرا... يجب أن أشير ،رغم ذلك، إلى أنه توجد عوامل غير أساسية خارجة تماما عن سيطرتنا في أوبك".

جاءت محادثات باركيندو وسيمون خلال الحوار الدوري بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوبك.