ضبط مصنعين جبنة بدون ترخيص والتحفظ على 100 قرص رومي بدمنهور

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تمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الرقابة التموينية من ضبط مصنعين جبنة بدون تراخيص والتحفظ على 100 قرص جبنه رومي وعدد 50 شيكارة ملح خلال حملة رقابية بمركز دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين و محمد عبدالعال وكيل المديرية وتعليمات سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الأدمي ومجهولة المصدر.

حيث شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملة على الأسواق بمركز دمنهور برئاسه منتصر النحاس وحسن طاحونيه والحسينى السيد مفتشي الرقابة التموينية.

أسفرت عن ضبط مصنعين جبنة يعملان بدون تراخيص وتم التحفظ على 100 قرص جبنة رومي منتج نهائي وعدد 50 شيكارة ملح زنة الواحدة 50 كيلو جرام مجهول المصدر.