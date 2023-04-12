قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن الأمطار بدأت خفيفة على مختلف مناطق المحافظة، وزادت غزارتها إلى متوسطة في السادسة مساء أمس، على بعض المناطق ووصلت لغزيرة، كما أنه من المتوقع استمرارها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حتى اليوم الأربعاء، ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

فيما أكد نافع، استمرار تمركز 150 سيارة طوارئ ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.