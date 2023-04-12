نيوكاسل وتشيلسي ضمن ستة أندية إنجليزية تخوض بطولة ودية في أمريكا

يشارك نيوكاسل يونايتد وتشيلسي ضمن ستة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بطولة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ استعدادا للموسم الجديد.

كما يشارك أستون فيلا وبرينتفورد وبرايتون وفولهام في البطولة التي تتكون من تسع مباريات تقام في خمس مدن بالساحل الشرقي الأمريكي خلال الفترة بين 22 و30 يوليو المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة تشيلسي مع برايتون على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد في فيلادلفيا يوم 22 يوليو، كما يلتقي فولهام مع برينتفورد، وعلى نفس الملعب يلتقي نيوكاسل مع أستون فيلا في اليوم التالي.

كما تشارك ملاعب مرسيدس بنز في اتلانتا، واستاد اكسبلوريا في أورلاندو، وملعب ريد بول أرينا في هاريسون، وملعبي نيو جيرسي وفيكسفيلد في لاندوفر بولاية ماريلاند في استضافة المباريات.