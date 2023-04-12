أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 180 ألفا و50 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 180 ألفا و50 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و646 دبابة و7 آلاف و43 من المركبات المدرعة و2770 من النظم المدفعية و535 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و282 من أنظمة الدفاع الجوي و307 من الطائرات المقاتلة و307 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و630 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 319 من المعدات الخاصة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.