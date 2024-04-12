صحة الشرقية تنعى صيدلي بإدارة ههيا الصحية

نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، الصيدلي فادي وجدي، الصيدلي بإدارة ههيا الصحية؛ الذي وافته المنية عن عمر 36 عامًا.

وأعرب الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفيد، داعيًا المولى أن يتغمد الله الراحل بواسع رحمته.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في بيان له، إنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم والعاملون بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وجميع العاملين بالإدارة الصحية بههيا، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الزميل الدكتور فادي وجدي حبيب، الصيدلي بالإدارة الصحية بههيا، زوج الدكتورة سيلفيا عادل وديع، الصيدلانية بالإدارة الصحية بالزقازيق، الذي وافته المنية قبل ساعات عن عمر يناهز 36 عامًا، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.