الخرطوم تستنكر إعلان فرنسا عن تنظيم مؤتمر حول السودان دون علمها

أعربت الخرطوم، اليوم الجمعة، عن استنكارها إعلان وزارة الخارجية الفرنسية تنظيم مؤتمر وزاري بشأن الوضع في السودان، دون تشاور أو تنسيق أو مشاركة من الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "بالإشارة إلى إعلان وزارة الخارجية الفرنسية استضافتها لما أسمته بالمؤتمر الوزاري حول الوضع الإنساني في السودان يوم 15 أبريل الحالي، تعرب الوزارة عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأكدت الوزارة أن الحكومة السودانية "حصريا" من يمثل البلاد دوليا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الحكومة "تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها".

وشددت على أن إعلان الخارجية الفرنسية يعد "استخفافا بالغا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، أساس النظام الدولي المعاصر".

وأشار البيان إلى أن "الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون 'طرفي النزاع'، لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع، (يعد) حجة لا قيمة لها، وأمر مرفوض، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

وأضاف أن "المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة، ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات (الدعم السريع) تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، لأنها تشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في إفريقيا والشرق الأوسط علي تصعيد أنشطتها الإجرامية".

ولم يصدر عن قوات "الدعم السريع" أي تعليق فوري بشأن المؤتمر وفيما إذا وجهت له دعوة.

وكشفت فرنسا، أمس الخميس، عن الأهداف الرئيسية المتوخاة من مؤتمر تستضيفه باريس، الاثنين المقبل، ويتناول الوضع في السودان، وينظم بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن المطلوب من المؤتمر تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ "أولها الالتزام بتمويل الاستجابة الدولية للحاجات الإنسانية الضرورية للسودان، وثانيها: إحراز تقدم في ضمان وصول المساعدات من دون عوائق، وثالثها ضرورة ألا يطغى عدم الاستقرار في النظام الدولي على الأزمات التي تؤثر في الأفارقة، بما في ذلك السودان".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.