الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بريا وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عملية انتشار جديدة في وسط قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وأشار إعلان الجيش إلى شن "عملية استخباراتية دقيقة للقضاء على العناصر الإرهابية وضرب البنية التحتية الإرهابية في وسط غزة".

وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أهدافا فوق وتحت الأرض قبل دخول القوات البرية الإسرائيلية.

وقال الجيش إن قواته "حددت إرهابيا مسلحا خرج من فتحة نفق إرهابي مجاور لقوات الجيش الإسرائيلي ودخل إلى مبنى عسكري". واستهدفته مقاتلة عندما اقترب من القوات.

وأضافت أنه تم العثور على عدة منصات لإطلاق الصواريخ، وأن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على عدة أهداف في المنطقة.

وأفاد عمال الطوارئ في المنطقة أن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا في مبنى سكني في مخيم النصيرات للاجئين، الذي يقع جنوب غرب مدينة غزة.

وقتل ستة أشخاص في رفح ، في جنوب قطاع غزة، في غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على المدينة الواقعة على الحدود المصرية، وفقا لما أفاد به مسعفون فلسطينيون في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ممولا رئيسيا لحماس قتل أيضا في غارة جوية في قطاع غزة.

وقال الجيش إن ناصر يعقوب جابر ناصر "كان مسؤولا عن تمويل جزء كبير من أنشطة حماس العسكرية في رفح". وأضاف أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قام بتحويل مئات آلاف الدولارات إلى حماس.

ويتكدس أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في رفح. وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، تعتزم إسرائيل شن عملية عسكرية هناك لتفكيك ما تدعي إسرائيل أنها آخر كتائب حماس.

ووفقا للسلطات الصحية التي تديرها حماس، قتل أكثر من 33500 شخص في قطاع غزة منذ بدء الحرب التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل قبل أكثر من ستة أشهر. وأصيب أكثر من 76 ألف فلسطيني.

وفي الهجوم الذي شنته حماس ومسلحون فلسطينيون آخرون على منطقة غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتل أكثر من 1200 شخص، ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تم أخذ أكثر من 250 شخصا واحتجازهم في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سحب الجيش الإسرائيلي الجزء الأكبر من قواته من أجزاء من جنوب غزة. ومع ذلك، يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الهجوم البري على ما تبقى من قوات حماس في رفح أصبح وشيكا، على الرغم من الدعوات الدولية لعدم تنفيذه.