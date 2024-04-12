تقرير: لجنة أممية تفشل في التوافق على العضوية الكاملة لفلسطين

فشلت لجنة قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة في التوافق بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.

وقال مصدر في الممثلية الدائمة لمالطا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لوكالة "الأناضول" للأنباء، أمس الخميس، إن اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد لم تتمكن من التوصل إلى توافق لتقديم توصية بشأن عضوية فلسطين. وأوضح المصدر أن مالطا ستعد تقريرا بهذا الخصوص سيتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن.

بدورها، قالت مندوبة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بشروط العضوية، وأن ثلثي أعضاء اللجنة يؤيدون العضوية الكاملة لفلسطين. وكان نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، قد أوضح أن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين"، مؤكداً أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر عام 2012. وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.

وفي 2 أبريل الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.

وكتب جوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.