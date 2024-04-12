تونس تبحث مع خبراء صينيين استكمال تهيئة استاد المنزه التاريخي

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بدأت السلطات في تونس اليوم الجمعة محادثات مع خبراء معماريين صينيين لاستكمال أشغال إعادة تهيئة استاد المنزه التاريخي بالعاصمة.

ويزور تونس وفد صيني مكون من مهندسين متخصصين في الهندسة المعمارية الرياضية لمعاينة الأشغال المعطلة في الملعب منذ أشهر.

وقالت وزارة الشباب والرياضة التونسية، إن المحادث بين الوزير كمال دقيش والوفد الصيني برئاسة القائمة بأعمال السفارة الصينية بتونس يووان ليجي والمستشار الاقتصادي للسفارة ليان جانج، شمل إعادة تهيئة الملعب وفق المواصفات الفنية والدولية.

وبدأت أشغال التهيئة في حزيران/يونيو 2022 لكنها توقفت بعد أشهر بسبب مخالفات قانونية وشبهات فساد. وتحقق النيابة العامة في ملابساتها.

وأزيلت المدرجات بالكامل وتم الإبقاء على الهيكل لأن السلطات تريد الابقاء على التصميم الأصلي للملعب الذي شيد في العام 1967 بمناسبة دورة ألعاب البحر المتوسط بتونس.

وقال دقيش إن هناك "رغبة مشتركة بين البلدين في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية ومزيد دعمها، عبر توفير الدعم الضروري لإستكمال مشروع إعادة تأهيل الملعب الأولمبي بالمنزه، الذي يمثل ذاكرة التونسيين وصرحا رياضيا".

وتحتاج تونس إلى إعادة تهيئة موسعة لعدة ملاعب ومنشآت رياضية تدهور وضعها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.