لماذا قد يكون من الصعب العثور على الحب في زمن تطبيق تندر؟

يقول بول سي برونسون، الباحث الرئيسي في تطبيق Tinder للمواعدة، إن العثور على شريك طويل الأمد أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى. يسأله مراسل بي بي سي، ديفيد روبسون، عن كيف تغير التحولات الثقافية والتكنولوجية علاقاتنا.



توفر لنا التكنولوجيا العديد من الفرص الجديدة للقاء شركاء رومانسيين، ولكن هل غيّر هذا من مواقفنا العامة تجاه المواعدة والعلاقات؟

لمعرفة ذلك، تحدث الكاتب العلمي ديفيد روبسون إلى بول سي برونسون، رئيس الأبحاث العالمية في تطبيق Tinder ومؤلف الكتاب الجديد:

لقد كان العثور على شريك دائما قرارا مهما للغاية، ولكن بناءً على البحث الذي أجري لهذا الكتاب، أعتقد أن العثور على الحب والحفاظ عليه اليوم أصعب من أي وقت في تاريخ البشرية. أحد الأسباب هو أن لدينا اليوم المزيد من التباينات لما يعتبر علاقة مقبولة. يمكنك أن تكون مخلصا لشريك واحد أو في علاقات متعددة، أو تعيش مع شريكك أو تعيش منفصلاً - هناك العشرات والعشرات من الأشكال المقبولة، وهذا يجعل العثور على الشريك الذي يتناسب مع هدفك النهائي أكثر صعوبة.

ثانيا، نحن نطلب من شركائنا أكثر من أي وقت مضى. في السابق، كان الشريك هو الشخص الذي يساعد في حماية الطفل أو تربيته، أو رعاية المزرعة، ثم، مع تقدمك عبر العصور، أصبح شخصا يمكن أن يكون رفيقا. لكن الآن - كما يرى عالم النفس إيلي فينكل في بحثه - وصلنا إلى نقطة "التطور الذاتي"، حيث نبحث عن كل شيء في شريكنا. نريدهم أن يكونوا على قدم المساواة فكريا، نريدهم أن يكونوا الرئيس التنفيذي للشركة التي نطلقها، نريدهم أن يكونوا آباءً مشاركين رائعين، نريدهم أن يكونوا شريكا جنسيا استثنائيا.

ماذا عن التكنولوجيا؟ يبدو أن بعض الناس يشعرون بالإرهاق من فرص مقابلة أشخاص جدد.

نحن نخدع أنفسنا في مفارقة الاختيار، ونعتقد أن لدينا خيارات لا نهاية لها، ولكن في الواقع، إذا قمت بتنزيل 100 تطبيق للمواعدة، فكم عدد المواعيد الفعلية التي يمكنك الحصول عليها في ذلك الأسبوع؟ إنها محدودة، لذا ليس لدينا العديد من الخيارات كما نعتقد.



في كتابك، تصف مفارقة واضحة أخرى: حقيقة مفادها أن الناس في المتوسط أقل سعادة بعلاقاتهم، لكن الـ 20 في المئة الأعلى ــ أولئك الذين هم الأكثر سعادة مع شركائهم ــ أصبحوا أكثر رضا عما كانوا عليه من قبل. كيف تفسر ذلك؟

تتمتع العديد من الزيجات الآن بمستوى منخفض من الرضا، وهناك مجموعة متنوعة من الأسباب. على سبيل المثال، نحن ندرك أن هناك المزيد من الخيارات ونعتقد أن الأمور أفضل، ولدينا أيضا المزيد من المعرفة. يمكنك إجراء تقييم لأسلوب الارتباط عبر الإنترنت، على سبيل المثال، ومعرفة ما إذا كنت أنت أو شريكك مرتبطَينِ بطريقة قوية أم لا.



وهذا يمكن أن يخلق الشكوك حول العلاقة؟

صحيح، الكثير من الناس ساخطون، لكن بعض الناس يستخدمون هذه الأدوات لصالحهم، إنهم يحاولون اكتشاف الفراغ في علاقتهم، حتى يتمكنوا من تحسينها. إنهم يلهمون بعضهم البعض للعمل على رفاهيتهم. وهذا يعني أن هناك نسبة أقل من الأشخاص الذين يتمتعون برضا مرتفع، ونسبة كبيرة يتمتعون، للأسف، برضا أقل.

لقد ذكرت أنماط الارتباط، كيف تعكس تجارب طفولتنا مع مقدمي الرعاية لدينا، وكيف تؤثر على علاقاتنا مع البالغين؟

هناك ارتباط آمن، وهو في الأساس شخص يشعر بالأمان ويكون قادرا على تهدئة نفسه، عندما يكون مقدم الرعاية (الوالدان أو غيرهما) غائبا، لأنه يعلم أن مقدم الرعاية الخاص به سيعود.

ثم لديك أسلوب الارتباط القلق: إذا غادر مقدم الرعاية الغرفة وعاد، فسيواجه الشخص صعوبة في استعادة الاستقرار، لأنه يشعر بالقلق من أن مقدم الرعاية قد يغادر الغرفة مرة أخرى.

هناك أسلوب الارتباط المتجنب: إذا غادر مقدم الرعاية الغرفة وعاد، فإن الطفل لا يهتم، لأنه يعتقد أن مقدم الرعاية لا يهتم به حقا، وبالتالي لا يمكنه الاعتماد إلا على نفسه، الفئة الرابعة هي "غير منتظمة"، وهي مزيج من التجنب والقلق.

إن الطريقة التي تعلقنا بها كأطفال بمقدمي الرعاية هي في كثير من الأحيان الطريقة التي نتعلق بها كبالغين بأحبائنا، لذلك يمكنك أن ترى أن الشخص الذي لديه أسلوب قلق يشعر دائما بالقلق من أن شريكه سيغادر. الشخص الذي لديه أسلوب متجنب لن يكون منفتحا عاطفيا على شريكه، أما النمط الآمن سيكون في الأساس أكثر صحة.

أصبحت أنماط الارتباط شائعة جدا، ولكن من المهم أن تكون على دراية بالاختلافات الثقافية والفروق الثقافية الدقيقة. فالطفل الذي يعتبر قلقا في منطقة ما قد يعتبر آمنا في منطقة أخرى، بسبب كيفية تربية الطفل بشكل مختلف.



نظرا لعملك في Tinder، ما هي أنواع الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص في تعاملهم مع المواعدة عبر الإنترنت؟

هناك عدة أخطاء، أحدها أن لا يقوم المرء بالعمل مبكرا لتحديد هدف العلاقة، لأن هناك أنواعا كثيرة من الاختلافات. لقد قمنا الآن ببناء ميزة في "تندر" تتيح لك تحديد هدف علاقتك. لأنه، إذا كنت تبحث عن شريك طويل الأمد، وأنا أبحث عن شريك قصير الأمد، ودخلنا في علاقة، فسيكون الأمر كارثيا.

"كلنا نعتقد أننا نبدو كما كنا قبل 10 سنوات، لكن ذلك غير صحيح" - بول سي برونسون

مشكلة كبيرة أخرى هي أن الصور فظيعة. ليس لدى الأشخاص صور حديثة، لذلك عندما يظهرون في الموعد، لا يشبهون الصورة على الإطلاق، قد يبدو الأمر وكأنهم ينتحلون شخصية أخرى عمدا - لكنهم ليسوا كذلك. كما تعلمون، عندما انضممت إلى "تندر" قبل عامين، كان عليَّ أن أفتح حسابا لأرى ما يدور حوله الأمر كله، وقمت بتحميل صورة ربما كان عمرها 12 عاما. الآن قال الشخص [الذي كنت أعمل معه] في "تندر": بول، أنت لا تبدو هكذا.

كلنا نعتقد أننا نبدو كما كنا قبل 10 سنوات، لكن هذا غير صحيح. يجب أن يكون لديك ثلاث إلى خمس صور - واحدة تظهر ابتسامة حقيقية، وأخرى تظهر جسمك بالكامل، وبعض الصور لك وأنت تفعل شيئا يثير شغفك.

هل هناك أي اختلافات كبيرة بين الأجيال في المواعدة؟

علينا أن نفهم أن الجيل Z (التالي لجيل الألفية) في مدينتك أو بلدك قد يكون مختلفا عن أفراد الجيل Z في مدينة أو بلد آخر، ولكن هناك اختلافات بين الأجيال. وأحد الأشياء التي أحبها هو أنهم يقدرون الأصالة. في بحثنا في "تندر"، وجدنا أن العامل الأول الذي يحدد ما إذا كانوا يريدون موعدا ثانيا أم لا هو ما إذا كانوا يشعرون بالراحة مع شركائهم، بينما في جميع الأجيال السابقة، كان الانجذاب الجسدي هو رقم واحد. الآن، لا يزال الانجذاب الجسدي هو رقم اثنين (بالنسبة للجيل Z)، لكننا نخطو خطوات واسعة.