لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها إلى إيران حتى السبت بسبب مخاوف أمنية

في ضوء التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل، مددت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تعليق الرحلات الجوية المقررة من وإلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال متحدث باسم الشركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة: "بسبب الوضع الحالي، وبعد تقييم دقيق، ستعلق لوفتهانزا رحلاتها من وإلى طهران حتى السبت 13 أبريل"، مضيفا أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات لها الأولوية القصوى دائما، مشيرا إلى أن لوفتهانزا لا تعتمد فقط على التقييمات الحكومية، بل تقوم بتقييم الوضع الأمني ​​الحالي بنفسها ثم تقرر بشكل مستقل.

وكانت لوفتهانزا أعلنت السبت الماضي بالفعل أنها ستعلق رحلاتها إلى طهران حتى الخميس، وقالت: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات".

وبعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا مطلع أبريل الجاري، تزايدت التهديدات من طهران تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة. وأعلنت إسرائيل بعد ذلك أنها لن تترك دون رد أي هجوم إيراني محتمل على أراضيها.