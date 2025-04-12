جهز المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، أسلحته، لموقعة الأهلي، التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الرتوش الأخيرة، على استعداداته لملاقاة غريمه الأهلي، في مباراة قوية يحتضنها استاد الدفاع الجوي، في ثاني جولات المرحلة الحاسمة من مسابقة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ويبدو أن يورتشيتش سيدفع بالقوة الضاربة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي، باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، التي تمسكه بالصدارة وتقربه من التتويج باللقب.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز أمام الأهلي كما يلي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، محمد حمدي وعلي جبر.

وسط الملعب: مهند لاشين، وليد الكرتي، مصطفي فتحي ويوسف أوباما.

وفي الهجوم: فيستون مايلي وأحمد عاطف قطة.