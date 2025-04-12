 مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الأهلي.. وتأثرنا بالغيابات - بوابة الشروق
السبت 12 أبريل 2025 10:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الأهلي.. وتأثرنا بالغيابات

محمد جلال
نشر في: السبت 12 أبريل 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: السبت 12 أبريل 2025 - 10:34 م

يرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه استحق الفوز أمام الأهلي في بطولة الدوري.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "فخور بلاعبي فريقي الذين قاتلوا ولعبوا بعشرة عناصر منذ الدقيقة 59، كنا الأحق بالفوز لأننا كنا الأفضل من جميع الجوانب، لكننا استقبلنا هدفا في نهاية اللقاء".

وأضاف: "لم نحسم لقب الدوري، وما زالت أمامنا 6 مباريات صعبة، وعلينا أن نفكر في كل لقاء على حدة".

وأكمل مدرب بيراميدز: "الأهلي الأفضل في أفريقيا والتعادل معه نتيجة طيبة، بالنظر لظروف اللقاء وطرد مهند لاشين".

وأنهى: "تأثرنا بغياب بعض اللاعبين مثل إبراهيم عادل ورمضان صبحي لكن ذلك لا ينقص من قوة بيراميدز".


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