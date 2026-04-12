رغم تراجع نتائج الأهلي هذا الموسم وخروجه من سباق عدد من البطولات بشكل مبكر، إلا أن هناك بعض النقاط المضيئة التي لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها الظهير الأيمن محمد هاني، الذي قدّم واحدًا من أفضل مواسمه منذ تصعيده للفريق الأول.

ونجح محمد هاني في صناعة هدف الأهلي الثاني أمام سموحة بالأمس السبت، في لقاء انتصر خلاله الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني بعد عرضية من هاني متقنة.

وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موسم استثنائي لمحمد هاني

محمد هاني، الذي اعتاد على تقديم أدوار دفاعية منضبطة خلال السنوات الماضية، نجح هذا الموسم في إضافة بُعد هجومي واضح على أدائه، ليصبح عنصرًا مؤثرًا في الثلث الأخير من الملعب. الأرقام تعكس هذا التطور بشكل صريح، بعدما تمكن من صناعة 6 أهداف، وهو الرقم الأعلى له في موسم واحد طوال مسيرته مع الأهلي، متفوقًا على أرقامه السابقة التي لم تكن تعكس نفس الفاعلية الهجومية.

هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تطور واضح في تحركاته بدون كرة، وقدرته على استغلال المساحات على الطرف الأيمن، إلى جانب تحسن جودة العرضيات والتمريرات الحاسمة داخل منطقة الجزاء. كما أظهر هاني نضجًا تكتيكيًا أكبر، حيث بات يختار توقيت تقدمه للأمام بشكل أفضل، دون الإخلال بواجباته الدفاعية.

ورغم الانتقادات التي طالت الفريق ككل بسبب تذبذب الأداء والنتائج، ظل محمد هاني أحد أكثر اللاعبين ثباتًا، بل وأحد القلائل الذين حافظوا على مستوى مميز في مختلف المسابقات. هذا الثبات يعكس شخصية اللاعب والتزامه، ويؤكد أنه تطور من مجرد لاعب يؤدي أدوارًا محددة، إلى عنصر قادر على صناعة الفارق.

في موسم قد يُنسى جماعيًا لجماهير الأهلي، يبقى ما قدمه محمد هاني نقطة إيجابية تستحق الإشادة، ودليلًا على أن الفريق لا يزال يمتلك عناصر قادرة على البناء عليها في المستقبل، حال تم تصحيح المسار واستعادة التوازن.

وجاءت مساهمات هاني منذ صعوده إلى الفريق الأول في 2014-15 كالتالي:

موسم 2014-15.. قدم تمريرتين حاسمتين.

موسم 2015-16.. قدم تمريرتين حاسمتين.

موسم 2016-17.. لم يقدم أي تمريرات حاسمة.

موسم 2017-18.. سجل هدفا واحدا دون أي تمريرات حاسمة.

موسم 2018-19.. سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

موسم 2019-20.. سجل هدفا واحدا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

موسم 2020-21.. قدم تمريرتين حاسمتين.

موسم 2021-22.. سجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

موسم 2022-23.. قدم 5 تمريرات حاسمة.

موسم 2023-24.. سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

موسم 2024-25.. سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

موسم 2025-26.. قبل نهاية الموسم بـ4 مباريات قدم 6 تمريرات حاسمة.