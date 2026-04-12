اليونيفيل: دبابة إسرائيلية صدمت آليات تابعة لنا في جنوب لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان "يونيفيل"، الأحد، إن دبابة إسرائيلية صدمت آليات تابعة لها في جنوب البلاد، حيث تدور حرب بين إسرائيل وحزب الله منذ مارس الماضي.

وجاء في بيان لليونيفيل: "تم تسجيل حالتين اليوم الأحد أقدم فيهما جنود من الجيش الإسرائيلي على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا، ما أدى في إحدى الحالتين إلى أضرار جسيمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف البيان أن الجنود الإسرائيليين أقدموا أيضا على قطع طريق في بلدة البياضة في جنوب لبنان "تُستخدم للوصول إلى مواقع اليونيفيل".

وتابع: "خلال الأسبوع الماضي، أطلق الجنود الإسرائيليون طلقات تحذيرية في المنطقة، أصابت وألحقت أضرارا بآليات يمكن التعرف عليها بوضوح أنها تابعة لليونيفيل".

وأشار إلى أنه "في إحدى الحالات، سقطت إحدى هذه الطلقات التحذيرية على بعد متر واحد فقط من أحد حفظة السلام بعدما ترجّل من آليته".