باكستان: باب المفاوضات الأمريكية الإيرانية لم يغلق رغم عدم التوصل إلى اتفاق

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، التي استضافتها العاصمة إسلام آباد، لم تنته رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها تمر حاليا بحالة جمود.

وصرح شريف لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس" الأميركية قائلا: "المحادثات لم تمت. هناك حالة جمود"، مشيرا إلى استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة، بحسب قناة العربية.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن بلاده ستواصل وساطتها بين طهران وواشنطن، عقب اختتام جولة مفاوضات ماراثونية دون نتائج حاسمة.

وأضاف دار، في بيان رسمي: "لطالما اضطلعت باكستان بدورها، وستواصل القيام به في تيسير التواصل والحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الأيام المقبلة".

وأوضح أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ساهم في التوسط في عدة جولات من "المفاوضات المكثفة والبناءة"، التي اختتمت صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي قاد الوفد الأمريكي، انتهاء المحادثات دون التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة، خصوصا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

تأتي هذه التطورات عقب هدنة لمدة أسبوعين أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أسابيع من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. في وقت تؤكد فيه باكستان استمرار جهودها لدفع الأطراف نحو تسوية دبلوماسية شاملة.