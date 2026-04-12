أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقديرها الأولي لتكلفة الحرب ضد إيران، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوزارة أن نحو 7.25 مليار دولار أُنفقت على النفقات الدفاعية والعسكرية، بما في ذلك المعدات وتعبئة أكثر من 100 ألف جندي احتياط.

وأضافت أن نحو 4 مليارات دولار تمثل خسائر لحقت بالشركات والأفراد نتيجة الصواريخ أو تداعيات الحرب الأخرى، بما في ذلك أيام العمل الضائعة.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض التكاليف، مثل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إغلاق المطارات والعديد من الشركات لمدة 40 يوما، لن تتضح بالكامل إلا في وقت لاحق.

وخلال ذروة العدوان الإسرائيلي على غزة، كانت إسرائيل تنفق نحو 4.7 مليار دولار شهريا على الجيش، وهو ما يزيد على ضعف ميزانيتها الشهرية قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.



