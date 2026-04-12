الناخبون في بيرو يختارون رئيسا جديدا من بين 35 مرشحا

يتنافس وزير سابق وممثل كوميدي ووريثة عائلة سياسية من بين 35 مرشحا على منصب رئيس بيرو، والذي سيصبح الرئيس التاسع للبلاد في 10 أعوام فقط.

وتجرى انتخابات اليوم الأحد وسط تصاعد في الجرائم العنيفة والفساد، ما أثار استياء واسع النطاق بين الناخبين، الذين ينظرون إلى المرشحين إلى حد كبير على أنهم غير صادقين وغير مستعدين للرئاسة.

وقد استجاب العديد من المرشحين للمخاوف المتعلقة بالجريمة بمقترحات واسعة النطاق، بما في ذلك بناء سجون ضخمة، وتقييد طعام السجناء، وإعادة عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة.

والتصويت إلزامي لمواطني بيرو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما. وهناك أكثر من أكثر من 27 مليون ناخب مسجل، ومن المتوقع أن يدلي نحو 2ر1 مليون ناخب منهم بأصواتهم من الخارج، خاصة في الولايات المتحدة والأرجنتين.

ويحتاج المرشح إلى أكثر من 50% من الأصوات ليفوز بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن إجراء جولة إعادة في يونيو أمر مؤكد تقريبا نظرًا للانقسام العميق بين الناخبين ومجموعة المرشحين، وهي الأكبر في تاريخ الدولة الواقعة في منطقة الأنديز.