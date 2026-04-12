وصلت السفينة "إم.في سيلين" إلى ميناء كراتشي، لتصبح أول سفينة متجهة إلى باكستان تصل إلى هناك، بعد إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أكثر من شهر من الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وفي بيان له، قال صندوق ميناء كراتشي، وهو وكالة حكومية باكستانية "رست السفينة إم.في سيلين، التي تشغلها شركة إن.إل.سي "إيه.بي. لاين" في ميناء كراتشي، ليكون ذلك أول وصول لسفينة حاويات متجهة إلى باكستان، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف أن وصول السفينة من منطقة جبل علي بالإمارات أشار إلى استئناف التجارة بالحاويات ويعزز الثقة في سلاسل الإمداد البحري".

وقال صندوق ميناء كراتشي، إن التطور يعكس تنسيقا فعالا بين أصحاب المصلحة في الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية للإبقاء على عمليات الشحن.

يشار إلى أنه على الرغم من أن مضيق هرمز ظل مغلقا منذ أن شنت أمريكا وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، إلا أن باكستان استمرت في الحصول على شحنات النفط ووصلت أول شحنة في 18 مارس. وسهلت أيضا مرور شحنات أخرى، حيث تعمل شركات النقل المسجلة بموجب ترتيبات مع إيران، مما يسمح للحاويات بالمرور عبر المضيق.