ترامب: أسعار البنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة حتى فترة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره شن هجوم على إيران قبل ستة أسابيع.

وقال ​ترامب الذي يقضي حاليا عطلة نهاية الأسبوع في ميامي لقناة فوكس نيوز ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أسعار النفط ‌والغاز ستنخفض بحلول الخريف "ربما يحدث وربما تظل على نفس وضعها أو ربما أعلى قليلا، لكنها لن تبتعد كثيرا".

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.



وتشير بيانات ’’جاس بادي" إلى أن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود الأمريكية تجاوز أربعة دولارات للجالون في معظم الأوقات منذ بداية أبريل نيسان. وجاءت تصريحات ترامب اليوم بعد أسابيع من تشديده على أن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة، على الرغم مما ​قاله مسؤولون بأن كبار مستشاريه يدركون الآثار الاقتصادية للحرب.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن البحرية الأمريكية ​ستبدأ في فرض سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، وستعترض أي سفينة تدفع ⁠رسوم عبور لإيران، وذلك بعدما لم تفلح المحادثات المطولة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان في التوصل إلى اتفاق سلام.



وكتب عبر حسابه على تروث سوشال "لن ​يكون هناك مرور آمن في أعالي البحار لأي أحد يدفع رسوما غير قانونية".

وبعد ساعات من منشور ترامب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار سيقتصر على ​السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية. وأكدت القيادة المركزية أنها لن تتعرض للسفن التي تدخل وتخرج من موانئ غير إيرانية.

ومن المرجح أن يزيد أي حصار أمريكي من حالة الضبابية التي تكتنف آفاق التوصل إلى حل نهائي للصراع الذي يشهد حاليا وقفا هشا لإطلاق النار لمدة أسبوعين. وتأتي الخطوة الجديدة ردا على إغلاق إيران لممرات ملاحية حيوية في المضيق، ​مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو خمسين بالمئة.

وفي وقت لاحق اليوم الأحد، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ترأس الوفد ​الإيراني في محادثات باكستان، إن الحصار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين بالولايات المتحدة.

وقال قاليباف في منشور على إكس، مرفقا خريطة توضح أسعار البنزين في واشنطن، "استمتعوا بأرقام أسعار البنزين ‌الحالية. مع ⁠ما يسمى ’بالحصار’، ستشتاقون قريبا إلى أسعار البنزين التي كانت تتراوح بين 4 و5 دولارات".



* تأثر شعبية ترامب بالسخط حيال الحرب

بدأت الحرب في 28 فبراير شباط، عندما شنت الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل حملة قصف على إيران. وسرعان ما اتسع نطاقها مع هجمات شنتها إيران وحلفاء لها على دول مجاورة، بينما استهدفت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية بضربات جوية مكثفة.

وأثرت الحرب على أسواق المال العالمية وتسببت في مقتل آلاف المدنيين معظمهم في إيران ولبنان.

وتراجعت شعبية ترامب السياسية في ​الداخل، إذ أظهرت استطلاعات رأي أن ​الحرب لا تحظى بشعبية لدى معظم ⁠الأمريكيين الذين يشعرون بالإحباط من ارتفاع أسعار البنزين.



ووصلت نسبة التأييد لترامب إلى أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية، مما أثار مخاوف لدى الجمهوريين من احتمال خسارة الحزب السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي. ويمكن لأغلبية ديمقراطية في ​أي من مجلسي الكونجرس أن تفتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأن تعرقل جزءا كبيرا من أجندته التشريعية.

وشكك عضو ​مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا ⁠مارك وارنر، وهو ديمقراطي في لجنة المخابرات بالمجلس، في الاستراتيجية وراء السيطرة التي يعتزم ترامب فرضها على مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع سي.إن.إن اليوم "لا أفهم كيف سيجبر حصار المضيق الإيرانيين على فتحه".

وفي مقابلة منفصلة مع سي.بي.إس، قال وارنر إن ذلك الإجراء لن يضعف سيطرة إيران على الممر المائي.

وأضاف "يمتلك الإيرانيون مئات الزوارق السريعة التي ⁠لا يزال ​بإمكانهم من خلالها زرع الألغام في المضيق أو تفجير ناقلات النفط لإغلاقه. كيف سيؤدي ذلك ​إلى خفض أسعار الوقود؟"

ورغم تصريحات ترامب المتكررة بأن الحرب ستنتهي قريبا، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري رون جونسون لإيه.بي.سي نيوز اليوم إن تحقيق أهداف الولايات المتحدة في إيران "قد يستغرق وقتا طويلا".

وأضاف ​جونسون الذي لم يسأل عن الحصار الذي اقترحه ترامب "سيكون مشروعا طويل الأمد... لم أعتقد أبدا أن الأمر سيكون سهلا".