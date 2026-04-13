ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز

قال رئيس الوزراء ​الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن ‌أستراليا لم تتلق أي طلب من الولايات ​المتحدة للمساعدة ​في فرض السيطرة المزمع على ⁠مضيق هرمز.

وقال ألبانيزي ​للقناة التاسعة "فعلوا ذلك بشكل ​أحادي، ولم يُطلب منا المشاركة. لم نتلق أي ​طلبات لم نوافق ​عليها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌قد ⁠ذكر اليوم الأحد أن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض السيطرة ​على ​الحركة ⁠في مضيق هرمز اعتبارا من ​غد الاثنين، مما ​رفع ⁠حدة التوتر بعد فشل المحادثات المطولة ⁠مع ​إيران في ​التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.