الإثنين 13 أبريل 2026 6:05 ص القاهرة
ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز

رويترز
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 4:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 4:02 ص

قال رئيس الوزراء ​الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن ‌أستراليا لم تتلق أي طلب من الولايات ​المتحدة للمساعدة ​في فرض السيطرة المزمع على ⁠مضيق هرمز.
وقال ألبانيزي ​للقناة التاسعة "فعلوا ذلك بشكل ​أحادي، ولم يُطلب منا المشاركة. لم نتلق أي ​طلبات لم نوافق ​عليها".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌قد ⁠ذكر اليوم الأحد أن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض السيطرة ​على ​الحركة ⁠في مضيق هرمز اعتبارا من ​غد الاثنين، مما ​رفع ⁠حدة التوتر بعد فشل المحادثات المطولة ⁠مع ​إيران في ​التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.


