ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في فرض السيطرة المزمع على مضيق هرمز.
وقال ألبانيزي للقناة التاسعة "فعلوا ذلك بشكل أحادي، ولم يُطلب منا المشاركة. لم نتلق أي طلبات لم نوافق عليها".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر اليوم الأحد أن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض السيطرة على الحركة في مضيق هرمز اعتبارا من غد الاثنين، مما رفع حدة التوتر بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.