 حماس: تثبيت الهدوء يتطلب وقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
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حماس: تثبيت الهدوء يتطلب وقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 10:51 م

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء إن تثبيت الهدوء في قطاع غزة يتطلب وقف كل أشكال "العدوان" الإسرائيلي.

وأكد الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع في بيان صحفي أن مصادقة المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية على توسيع الضربات على غزة "لن يفت من عضد الشعب الفلسطيني ومقاومتنا مستمرة".

واعتبر القانوع أن "استهداف الاحتلال للأبراج والمباني السكنية دليل على إفلاسه وتخبطه ويأتي ذلك بعد حجم الضربات المؤلمة التي أصابته".

وأضاف أن "تثبيت الهدوء يتطلب وقف كل أشكال العدوان على شعبنا في القدس وغزة ووقف وإنهاء تهجير أهلنا في حي الشيخ جراح".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 65 من بينهم 16 طفلا و5 سيدات ومسن وإصابة 365 مواطن بجراح مختلفة.

من جهة أخرى، ارتفع عدد القتلى من الإسرائيليين جراء الهجمات الصاروخية من جانب الفصائل الفلسطينية إلى سبعة.

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