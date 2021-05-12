رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يعتذر عن عدم قياس درجة حرارته أثناء دخوله فعاليات خيرية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق ماهتير محمد أسفه لعدم قياس درجة حرارته لدى دخوله فعاليات خيرية اليوم الأربعاء، الذي يتزامن مع بدء تطبيق إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

قال ماهتير محمد (95 عاما) الذي تولى رئاسة الوزراء من 1981 حتى 2003 ومجددا من منتصف 2019 حتى استقالته المفاجئة في فبراير 2020 "أعتذر عن عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة".

وأضاف ماهتير، الذي اعترف بخطئه بعد ساعات من بدء تطبيق إجراءات الاغلاق الثالثة وأقل من أسبوع من تغريم رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق نحو 700 دولار لارتكابه انتهاك مماثل في مطعم بكوالالمبور "سوف أواجه تداعيات فعلي وفقا للقانون".

ومن المقرر أن يستمر الاغلاق، أو أمر تقييد الحركة، لمدة شهر، في محاولة لخفض معدلات الاصابة بفيروس كورونا.

وتعني القيود أن يتم الاحتفال بعيد الفطر، الذي يبدأ غدا الخميس، على نطاق ضيق للعام الثاني على التوالي.

وكانت الحكومة تصر حتى السبت الماضي على أنها لن تفرض إجراءات إغلاق ثانية، بسبب المخاوف من تضرر الاقتصاد.

ووفقا لتقديرات رسمية صدرت أمس الثلاثاء، انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5ر0% خلال الربع الأول، بعد فرض إجراءات إغلاق ثانية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.