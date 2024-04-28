البيت الأبيض: إسرائيل طمأنتنا بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى لنا طرح رؤيتنا ومخاوفنا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل طمأنت الإدارة الأمريكية بأنها لن تدخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (شن اجتياح بري) حتى يتسنى لواشنطن طرح رؤاها ومخاوفها.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن كيربي قوله أيضًا إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات استجابة لطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق قوله.

وتُثار تحذيرات كبيرة من تداعيات كارثية حال اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كونها تؤوي نحو 1.4 مليون نسمة.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، قد عبّرت خلال اجتماعها اليوم بالرياض، عن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.