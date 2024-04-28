انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بنحو 13 قرشا في عدد من البنوك.

وانخفض سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي وبنك مصر إلى 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع مقابل 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه مع بداية التعاملات، وانخفض أيضا بنحو 13 قرشا في البنك التجاري الدولي ليصل إلى 47.72 جنيه للشراء و 47.82 جنيه للبيع.

وتراجع في مصر أبو ظبي الأسلامي بنحو 10 قروش ليسجل 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، كما تراجع في بنك اسكندرية وبنك الاستثمار العربي بنحو 15 قرشا ليصل إلى 47.70 جنيها للشراء و47.80 جنيها للبيع.

وفي مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، كما وحد سعر الصرف لتنخفض قيمة الجنيه بنحو 64% في يوم واحد ليصعد من مستويات 31 جنيها إلى 50 جنيها.