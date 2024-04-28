رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس النواب البحرينى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق له.

ورحب " عبد الرازق " بالوفد الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم و تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب و هو ما يحقق مصلحة الشعبين فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كل من مصر و البحرين على ذلك

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء خاصة فى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية والإسلامية

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب البحرينى بحسن الاستقبال الذى لمسه منذ وصوله للقاهرة، مؤكدا أن ذلك ليس بغريب عن مصر والمصريين.

وأشار "المسلم" إلى دور مصر التاريخي فى دعم قضايا أشقاءها وأمتها العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ووجه المسلم، الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة البحرين لتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانين المصرى - البحريني، ورحب المستشار عبد الرازق، بالدعوة، متمنيا أن تتم فى أقرب وقت.

وحضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.