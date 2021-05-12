رئيس أوغندا موسيفيني يؤدي اليمين الدستورية لولاية سادسة

أدى رئيس أوغندا يوري موسيفيني اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليبدأ ولاية سادسة في منصبه، وذلك خلال مراسم أقيمت في العاصمة كمبالا، بحضور الآلاف رغم وباء كورونا.

ويتولى موسيفيني رئاسة أوغندا منذ عام 1986، وفاز بنسبة 58 % من الأصوات في انتخابات جرت في يناير الماضي، حيث تفوق على زعيم المعارضة بوبي واين في عملية اقتراع شابته مزاعم بالتزوير.

واتهم واين- نجم البوب الأوغندي واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني- موسيفيني بتزوير الانتخابات.

وتعرض واين للاعتقال عدة مرات في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأعتقلت قوات الأمن، وخطفت، أكثر من 500 من أنصار واين قبل الانتخابات وبعدها، بحسب ما ذكره نشطاء حقوقيون.