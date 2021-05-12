العاهل السعودي يدين بشدة إجراءات إسرائيل في القدس

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أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشدة الإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، ليهنأه بحلول عيد الفطر المبارك.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.