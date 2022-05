وزيرة الخارجية البريطانية: حزينة لسماع خبر اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عن حزنها بعد سماع نبأ استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، إن «عمل الصحفيين في جميع أنحاء العالم أمر حيوي»، مشددة على أهمية حمايتهم لتيسير أداء مهامهم.

I am saddened to hear of the death of respected journalist Shireen Abu Aqleh.



The work of journalists across the globe is vital and they must be protected to carry out their work.