البحث عن ناجين إثر تحطم طائرة في الكاميرون

تحطمت طائرة تقل 11 شخصا في الكاميرون، ومازال البحث متواصلا عن ناجين اليوم الخميس.

وتتبع الطائرة شركة كوتكو للنفط، التي تقوم ببناء وإدارة خط أنابيب بين الكاميرون والتشاد.

ووفقا لوزارة النقل فإن الاتصال مع الطائرة فُقد على بعد 150 كيلومترا من العاصمة ياوندي، بالقرب من غابات نانجا ايبوكو.

وفي عملية بحث فورية تم العثور على حطام الطائرة. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "لا نعلم بالتأكيد بعد ما إذا كان هناك أي ناجين".

ولم ترد معلومات حول جنسية الركاب. وفي حال عدم العثور على ناجين، سوف يكون الحادث الأكثر ضحايا الذي تشهده الكاميرون منذ الخامس من مايو 2007 عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وعلى متنها 114 شخصا، ولم يتم العثور على ناجين.