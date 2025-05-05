التموين: استمرار طرح الدواجن المجمدة بالمجمعات بسعر 125 جنيها للكيلو للتخفيف عن المواطنين

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، بسعر مخفض يبلغ 125 جنيهًا للكيلو، بدلاً من 135 جنيهًا، في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة.

وأوضح فاروق، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، من خلال توفير بدائل بأسعار مدعومة، مؤكدًا أن المجمعات الاستهلاكية تنتشر في مختلف المحافظات وتعمل بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأكد أن تخفيض أسعار الدواجن المجمدة يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل.

كما أوضح أن الوزارة تتابع بشكل يومي حركة البيع والشراء لضمان توافر الكميات المطلوبة وتفادي أي نقص في المعروض.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن وزارة التموين تواصل تنفيذ خطة طموحة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية، بما يشمل الأرز والزيت والسكر، إلى جانب اللحوم والدواجن، وهو ما يضمن توفير هذه السلع بشكل مستقر على مدار العام، خاصة خلال فترات المواسم والأعياد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأمن الغذائي وتحقيق الحماية الاجتماعية.