لماذا انسحب ترامب من 66 منظمة دولية؟

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا يقضي بسحب الولايات المتحدة عضويتها من 66 منظمة دولية، وسيتم وقف تمويل هذه المنظمات بشكل كامل، مدعياً أنها "لا تخدم مصالح الولايات المتحدة".

في مذكرة رئاسية صدرت يوم الأربعاء، أعلن ترامب انسحابه من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن 65 منظمة ووكالة ولجنة أخرى. 31 من هذه المنظمات هيئات فرعية تابعة للأمم المتحدة، بينما 35 منها ليست تابعة لها.

لم يحدد بيان البيت الأبيض المنظمات التي انسحبت منها الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن الرئيس يرى أنها تعمل وفق سياسة تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.

وتروج العديد من هذه المنظمات لسياسات مناخية متطرفة، وحوكمة عالمية، وأجندات أيديولوجية تتعارض مع سيادة أمريكا وقدراتها الاقتصادية.

وتعمل هذه المنظمات بطرق تتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية، وأمنها، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتها. ويجب على جميع الوزارات والهيئات الحكومية التوقف عن المشاركة في هذه المنظمات وتمويلها"، هذا ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض.

وكان الرئيس ترامب قد قرر سابقاً الانسحاب من عشرات المنظمات الأخرى، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وقد أثار قرار ترامب انتقادات واسعة بين نشطاء المناخ، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وقالت جينا مكارثي، التي شغلت منصب مستشارة أولى لشؤون المناخ في إدارة بايدن: "هذا قرار قصير النظر ومخجل وأحمق. فبصفتنا الدولة الوحيدة في العالم التي لم تعد طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن إدارة ترامب تُهدر عقودًا من الريادة الأمريكية والتعاون العالمي في مجال تغير المناخ. وتتخلى هذه الإدارة عن قدرة بلادنا على التأثير في استثمارات وسياسات وقرارات بمليارات الدولارات من شأنها أن تُعزز اقتصادنا وتحمينا من الكوارث المكلفة التي تُلحق دمارًا كبيرًا ببلادنا."