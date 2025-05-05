سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

إصابة 15 وفقدان آخرين بقصف إسرائيلي يستهدف منازل ومدنيين بأنحاء قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، الاثنين، استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 15 وفقدان آخرين بمناطق مختلفة في مجازر إسرائيلية ضمن الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وتحدث الدفاع المدني في بيان عن "استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 مصابين وفقدان آخرين تحت أنقاض منزل لعائلة العطار في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال غرب القطاع جراء استهداف إسرائيلي".

وذكر أن 15 فلسطينيا استشهدوا و10 أصيبوا بقصف طائرات إسرائيلية 3 شقق سكنية في برج "الرموز" بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الأناضول وشهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشرقية في مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة والآليات العسكرية تجاه منازل المواطنين.

وكذلك ينسف الجيش الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي مدينة خان يونس (جنوب)، أكدت مصادر طبية للأناضول مقتل شاب متأثراً بجراح أصيب بها قبل يومين في استهداف منزلهم بمنطقة الحاووز.

وتحدث شهود عيان عن قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، وأطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة ذاتها.

وفي مدينة رفح، تنشف قوات إسرائيلية مباني سكنية، وفق شهود عيان.

وشهد شمال مخيم النصيرات (وسط) قصف إسرائيلي مدفعي، وفق الشهود.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.