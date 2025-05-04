تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن أزمة تعليق العمل ببعض فروع شركة «بلبن» خلال الأيام الماضية، قائلا إن الشركة التزمت ونفذت التعليمات الصادرة من هيئة سلامة الغذاء والصحة، وتمت إعادة فتح منافذ البيع.

وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» بمستوى الجودة في مصانع الشركة قائلا: «مصانع الشركة أجزخانة.. حاجة نظيفة جدًا وعلى مسئوليتي»، مضيفا أن منافذ البيع أيضا «حاجة نظيفة جدًا».

وتابع: «مفيش مانع إننا في بداية موسم الصيف نلاقي طير أو ذبابة أو حاجة طايرة في المصنع، وارد نلاقي حاجة زيها، ولكنها طبعا حفاظا على صحة الإنسان المصري مهمة؛ ولكن لا ترتقي لإغلاق المصنع».

وأوضح أن اللجنة التي شُكلت من هيئة سلامة الغذاء والصحة قامت بتفتيش المصانع ومنافذ البيع، ووجدت أن «الملاحظات غير جسيمة ولا ترتقي إلى إغلاق المصنع أو منفذ البيع، لكن يعلق العمل فيه إلى أن يلافي بعض الملاحظات».

ودعا إلى تحري الدقة في وصف ما المخالفات، قائلا: «مش هنقول تسمم علشان تسمم كلمة كبيرة، والناس تناولوها بشكل فج؛ لكن ممكن نقول عدم الحفاظ على صحة الإنسان».

وكشف عن تفاصيل أحد الإجراءات التصحيحية، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم لبنا مبسترا من شركات مثل جهينة والمراعي، ومع ذلك، وكإجراء احترازي إضافي تم إلزامها بشراء ماكينات بسترة بها لكل مصنع، معقبا: «الموضوعات بتتحل كدا، مفيش حاجة اسمها إغلاق وسجن، معندناش كدا».

وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إغلاق أي من المصانع عقب تعيينه وزيرا للصناعة، قائلا:« الرئيس السيسي قال لي إحنا مش هنقفل مصنع ولكن نصحح أوضاعها.. وهذا هو الذي يحدث».