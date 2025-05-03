سيد علي: الدولة لم يكن لها مرشح في انتخابات الصحفيين

علق الإعلامي سيد علي، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي أجريت أمس الجمعة.

وقال خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن الانتخابات جرت وسط منافسة شريفة في «قلعة الحريات»، مؤكدا أن المنافسة كانت لصالح الدولة.

وأضاف أن الدولة لم يكن لها مرشح في انتخابات الصحفيين، موضحًا أن هناك فارقًا بين وجود بعض المؤسسات التي قد ترشح البعض وترى أنهم الأجدر وتساعدهم، وغالبًا ما يأتي ذلك بنتيجة عكسية، وبين وجود مرشح للدولة بشكل عام.

وتابع: «الدولة المصرية أم لكل الناس ولا يوجد فارق بين أحد وغيره».

ولفت إلى تزامن الانتخابات مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الإعلام، متابعًا: «في هذه المناسبة، فنحن سكتنا كثيرًا على شماتة وانحطاط الإخوان».

ونوه بأن القنوات التابعة لجماعة الإخوان تمارس انحطاطًا وأخلاقيًّا وسياسيًّا ومهنيًّا بشكل غير مسبوق، موضحًا أنهم مشكوك في ولائهم وانتماءاتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من السادة قضاة مجلس الدولة اعتمدت نتيجة الانتخابات.

وجاءت النتيجة على النحو التالي:

نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقعد نقيب الصحفيين

إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

عدد الأصوات الصحيحة (5970) صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة (81) صوتًا.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز الزميل خالد محمد زكي البلشي نقيبًا للصحفيين لحصوله على عدد (3346) صوتًا وهو ما يربو على نصف عدد الأصوات الحاضرة.

ثانيًا: نتيجة فرز الأصوات الانتخابية على مقاعد عضوية مجلس النقابة

إجمالي عدد الأصوات الحاضرة (6051) صوتًا.

عدد الأصوات الصحيحة (5748) صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة (303) أصوات.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز كلٍ من الزملاء التالية أسماؤهم بعضوية مجلس نقابة الصحفيين وهم:

1- محمد شبانة عبد العزيز بدوي (محمد شبانة)حصل على (2534) صوتًا.

2- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) حصل على (2434) صوتًا.

3- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي) حصل على (2376) صوتًا.

4- محمد السيد عبد العزيز الشاذلي (محمد السيد الشاذلي) حصل على (2348) صوتًا.

5- محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ) حصل على (2267) صوتًا.

6- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف) حصلت على (1764) صوتًا.