تقرير: العالم مازال بعيدا عن تحقيق تعهد وقف إزالة الغابات بحلول 2030

خلص تقييم لشركة كلايمت فوكاس الاستشارية ، والذي نُشر بمساهمة أكثر من 24 منظمة بحثية ومنظمة من المجتمع المدني إلى أن العالم بعيد للغاية عن تحقيق تعهد وقف إزالة الغابات بحلول 2030، على الرغم من انخفاض معدل فقدان غطاء الغابات العام الماضي.

وتوصل التقرير إلى أنه تم إزالة نحو 7 ملايين هكتار من الغابات حول العالم خلال عام 2025، بانخفاض بنسبة 15% مقارنة بعام 2024. مع ذلك، كان هذا أعلى من 2ر4 مليون هكتار، وهو الحد الأقصى الذي كان ليتماشى مع هدف 2030.

وكانت أكثر من 100 دولة قد تعهدت خلال قمة المناخ الأممية في جلاسكو 2021 بوقف إزالة الغابات بحلول نهاية العقد. ويشار إلى أن الغابات تمتص نحو ثلث انبعاثات أكسيد الكربون السنوية الناجمة عن البشر.

وأوضح التقرير أن أفريقيا الاستوائية خسرت 4ر2 مليون هيكتار من الغابات عام 2025، وهو ما يوازي 5ر2 مليون هيكتار التي فُقدت في أمريكا اللاتينية الاستوائية. وعلى الرغم من أن إزالة الغابات في المنطقة الأخيرة كانت أقل بنسبة 33% بفضل إجراءات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فإنه لا توجد دلالات على تراجع معدلات إزالة الغابات في حوض الكونغو.

وأوضح التقرير أن التوسع الزراعي وقطع الاشجار والتعدين من أبرز أسباب إزالة الغابات في حوض الكونغو.