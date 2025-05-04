الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لمشكلة تعليق العمل ببعض فروع شركة «بلبن» خلال الأيام الماضية؛ بسبب الاشتراطات الصحية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: «الرئيس السيسي من أول ما كلمني يوم الجمعة وأعطاني التوجيه إلى يوم الأحد وحل المشكلة، كل شوية يتصل: عملت إيه في بلبن؟ المصانع اشتغلت ولا لأ؟ ووفقت أوضاعها ولا لأ؟»، متابعا: «الرئيس يتابع كل حاجة وبيفضل قاعد على رأس المسئول لحد ما المشكلة تتحل ويأخذ تمام أن تم حلها».

وتساءل مستنكرا فكرة إغلاق مصانع الشركة في مصر، قائلا: «إحنا هنقفل مصنع بلبن والدول العربية الأخرى فيها بلبن المستثمر المصري مفتوح وشغال؟.. فروع الشركة في دبي وأبو ظبي وكل الدول العربية مفتوحة وشغالة إحنا في مصر هنقفله!».

وشدد «لا يمكن إغلاق أي مصنع طالما معه تراخيصه ويدفع الضرائب ويمنح العمالة حقوقها».

وتعليقا على مقاطع الفيديو التي أظهرت فرحة العمال بعودتهم للعمل وتوجيههم الشكر للرئيس السيسي، قائلا: «والله العظيم لا أحد قال لهم يعملوا كدا ولا كلمهم، العمال طالعين كدا من حبهم لبلدهم ورئيسهم».

وأكد أن تدخل الرئيس السيسي لصالح العامل هو ما أدى لهذا التصرف التلقائي، متابعا: «والله هذه الصور إحنا شاهدناها في الإعلام وكنا سعداء إن العمال مبسوطة».

ونوه أن الشركة ووزارة العمل طمأنتا العمال بأن مرتباتهم ستستمر كما هي رغم تعليق عمل بعض الفروع لبعض الأيام.