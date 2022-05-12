محافظ المنيا ونائبه يشاركان في تشييع جنازة شهيدي الوطن بمركزي أبوقرقاص وبني مزار

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم الخميس، في تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة المجند محمد جمال حسن علي بمسقط رأسه بعزبة طنطاوي بمجلس قروي بني موسي بمركز أبو قرقاص، والذي استشهد أثناء أداء الواجب الوطني في سيناء.

وأدى محافظ المنيا صلاة الجنازة على روح الشهيد بمسجد القرية وبمشاركة الآلاف من الأهالي، وقدم محافظ المنيا واجب التعازي لأسرة شهيد الواجب الوطني، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء، الابرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

كما شارك الدكتور محمد أبوزيد ، نائب محافظ المنيا، في تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة المجند أحمد جمال حسن زكي بمسقط رأسه بقرية الجندية بمجلس قروي أبو جرج بمركز بني مزار، والذي استشهد أثناء أداء الواجب الوطني في سيناء.

كما أدى صلاة الجنازة علي روح الشهيد بمسجد القرية، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يروون بدمائهم الذكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر، دفاعًا عن تراب مصر الغالية.

ونعى، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا دفاعا عن تراب وطنهم الغالي وأكد أن مثل تلك الأعمال الإرهابية لن تثني من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة، فالإرهاب لا دين له ولا مكان له بين المصريين، معرباً عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على هزيمة الإرهاب الأسود.

وقال المحافظ، إن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، بكل قوة وإرادة وعزيمة، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر كافة.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله الشهيدين واسكنهما فسيح جناته وخالص العزاء لأسرهم والهمهم الصبر والسلوان وخالص العزاء لشهداء الوطن ، تغمدهم الله بواسع رحمته ورزقهم ورفاقهم فسيح جنانه".