إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية للخلاف على قطعة أرض بالمنصورة

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية وجروح، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين 6 أشخاص؛ للخلاف بينهما على ملكية قطعة مقام عليها مقهى "سلطانة" بشارع الجيش في المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع دوي إطلاق نيران في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة شارع الجيش بالمنصورة، أمام مقهي "سلطانة".

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة الرائد أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من الطرف الأول: "مصطفى. م. ال" 32 عامًا، صاحب محل أحذية، وشقيقه "عمرو. م. ال" 38 عامًا، صاحب محل أحذية، يقيمان بقرية نقيطة مركز المنصورة، والطرف ثاني: "أحمد. ح. ح. ال" 30 عامًا، عاطل، هارب، ومقيم بشارع الشيخ حسانين بالمنصورة، و"محمود. أ. ح"، 38 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع الجلاء بالمنصورة، مصاب بطلق ناري في الساق اليمنى، واليسرى وضبط بحوزته سلاح ناري "طبنجة 9 ملي" وعدد من الطلقات، ولفافة حوالي 50 جرام بدخلها مادة تشبه الشابو المخدر، و"محمد. س.ح" 27 سنة، عاطل، ومقيم بشارع مصطفى فوزي، بالمنصورة، مصاب بجروح بالساعدين، و"محمود .م. م" 22 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع محمد فتحي بالمنصورة، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى.

وتبين أن سبب المشاجره تواجد الطرف الأول بمقهى "سلطانة" المملوكة لهم وتفاجئوا بحضور الطرف التاني وقيام الرابع بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهابهم، وتمكنوا بمساعدة الأهالي من ضبطه واستخلاص السلاح الناري من يديه، وأثناء ذلك حدثت إصابة "الرابع والسادس"، وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرف الأول مع المتهم الثالث "الهارب" على ملكية الأرض المقام عليها المقهى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.