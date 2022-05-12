مدحت العدل: أتمنى أن تنتج الدولة فيلما عن حرب أكتوبر

أشاد السيناريست مدحت العدل، بقرار الحكومة بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار الفني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء: «الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى الحكم كنا تحت الصفر، ومنذ بدايته حكمه وضع الرئيس أولويات لإعادة الدولة أولها تحقيق الأمن وتوفير الكهرباء والمحافظة على المياه والمشروعات القومية مثل الطرق».

وأضاف أنه بعد تحقيق هذه الأهداف بدأ الرئيس السيسي ينظر إلى ملفات أخرى، لكنّه لم يغفلها أو ينسها من الأساس، بينها الاهتمام بالفن.

وعبّر عن تطلعه لأن تنتج الدولة فيلمًا عن حرب أكتوبر، سيلقى رواجًا على مستوى العالم أجمع.

وتابع: «مفيش منتج خاص يقدر ينتج فيلم الممر أو مسلسل الاختيار.. عندما تدرك الدولة أن هناك ليست مكاسب مادية فقط لكن هناك مكاسب معنوية فالدولة أدركت أنها تزرع انتماء ووطنية في عقول النشء».

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رقم 179 لعام 2022، بشأن النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والفنية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لرعاية الفكر والفن وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الإبداعى للمجتمع وتحقيقا للصالح العام بما يلبى طموحات وطن عرف بريادته الحضارية.