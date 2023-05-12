عامل أحذية يقتل شقيقه بطعنة سكين لخلافهما على غرفتين في المنزل بالدقهلية

تخلص عامل أحذية من شقيقة بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة بالجسم، مستخدمًا سكين بقرية بقطارس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.



جاء ذلك بعد نشوب خلافات بينهم على حق امتلاك غرفتين داخل منزل العائلة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وايداع المجني علية مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا ا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي قرية بقطارس بتخلص أخ من شقيقة بطعنات سكين.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "محمد صلاح مأمون"، 42 عامًا، عامل بمحل أحذية ومصاب بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة من الجسم.



ودلت التحريات على أن المجني عليه لقى مصرعه على يد شقيقه ويدعى"حلمي"، 38 عامًا، عامل أحذية ويقيم بذات القرية بعدما دب خلاف بينهم على ملكية غرفتين داخل منزل العائلة.



بتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابة الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإيداع جثمان المجني عليه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.