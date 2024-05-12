إزالة 387 إشغال طريق خلال حملة مكبرة في شوارع دمنهور بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة دمنهور، بإشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 387 إشغال طريق بمحيط مناطق "أرض أدمون، عبد السلام الشاذلي، وجلال قريطم، والروضة، والأتوبيس، العبارة، وعرابي إفلاقة، والجمهورية، والجيش، والمضرب، والنفق، والساعة"، بالإضافة إلى إزالة 13 حاجزًا خرسانيًا.

وأكد محمد نعمة كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمدينة دمنهور، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وتأتي تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود في شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كل الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع، والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.