أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية

قال وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديجيه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستعلق وارداتها من الماشية الحية المكسيكية لمدة 15 يوما لمراجعة الاستراتيجية المشتركة في مكافحة الدودة الحلزونية.

وذكر بيرديجيه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه تحدث مع نظيره الأمريكي بروك رولينز الذي أبلغه بالقرار.

وتابع بيرديجيه: "نحن لا نوافق على هذا الإجراء، لكننا واثقون من أننا سنتوصل إلى اتفاق عاجلا وليس آجلا".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على شحنات الماشية المكسيكية في أواخر نوفمبر الماضي بعد اكتشاف الآفة، لكنها رفعت الحظر في فبراير الماضي بعد وضع بروتوكولات لتقييم الحيوانات قبل دخولها إلى البلاد.

والدودة الحلزونية هي يرقة من ذبابة ”كوشليوميا هومنيفوراكس“ التي يمكن أن تغزو أنسجة أي حيوان من ذوات الدم الحار، بما في ذلك البشر. يدخل الطفيلي إلى جلد الحيوانات، مسببا أضرارا شديدة يمكن أن تكون قاتلة.

وقد أصدرت وزارة الصحة المكسيكية إنذارا وبائيا هذا الشهر بعد تأكيد أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية في 17 أبريل لدى امرأة تبلغ من العمر 77 عاما تعيش في ولاية تشياباس الجنوبية.