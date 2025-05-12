الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداء عاجلا لحماية الطواقم الطبية والإغاثية بغزة

أطلق الهلال الأحمر الفلسطيني نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الفورية للطواقم الطبية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية، في ظل التصاعد الخطير في استهداف العاملين بالمجال الإنساني.

ونوه في بيان يوم الإثنين، أن عدد المسعفين الذين فقدوا أرواحهم منذ بداية العام الجاري في مدينة رفح وحدها بلغ 8 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شهداء المنظمة منذ بدء العدوان الأخير على قطاع غزة إلى 48 شهيدًا.

وأشار إلى أن عدد الشهداء من العاملين في المجال الطبي والإنساني في قطاع غزة تجاوز 1400 شهيد.

واعتبر أن هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يُلزم بحماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل لوقف استهداف الكوادر الصحية، وتأمين المسارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع.