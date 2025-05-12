الغندور: تسريب أنباء إعادة القمة الغرض منه خداع الزمالك

اعتبر الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن الأنباء التي تم تسريبها على مدار الأيام الماضية، حول إمكانية إعادة مباراة القمة أمام الأهلي الغرض منها الضغط على الأبيض.

وكان الأهلي قد انسحب من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الماضي، بسبب اعتراضه على عدم توفير حكام أجانب.

وتابع الغندور في تصريحات تلفزيونية: "أعمل في مجال الإعلام لأكثر من 20 عاما، وأعلم تماما أنه عندما يتم تسريب اخبار من هذا النوع، يكون الغرض منها الضغط على طرف معين لكي يتقبل بقرار أقل تأثيرا".

وأضاف: "لا يوجد أي احتمال لإعادة المباراة، لكن عندما يتحدث إعلاميون ونجم سابقين عن هذا الأمر، فالغرض من تسريب الأنباء أن تحدث صدمة لدى الزمالك ويقبل لاحقا بفكرة عدم خصم نقاط إضافية من الأهلي، على اعتبار أنها أقل حدة من قرار إعادة المباراة".