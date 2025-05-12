 المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تقتل امرأة كل ساعة في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تقتل امرأة كل ساعة في غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 5:47 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 5:48 م

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين، إن إسرائيل قتلت امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة بينهن 7920 أمًا، في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و11 مايو 2025.

وأضاف المرصد الحقوقي (مقره جنيف) في بيان: «إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 12 ألفا و400 امرأة فلسطينية في غزة، بينهن 7 آلاف و920 أمًا»، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح المرصد أن تلك المعطيات تشير إلى أن إسرائيل تقتل بمعدل متوسط يومي نحو 21.3 امرأة بغزة، لافتا إلى أن ذلك يقارب امرأة واحدة كل 67 دقيقة.

وفي 8 مايو الجاري، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في أخر إحصاءاته أن جيش الاحتلال قتل ما يزيد عن 12 ألفا و400 سيدة بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ويواصل جيش الاحتلال حرب إبادته الجماعية على قطاع غزة منذ 19 شهرا بقصف مكثف لمنازل المدنيين وخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما يسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.


وخلفت الحرب أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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